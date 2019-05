Paradiso e TheGiornalisti, nuovo singolo poi un film

“Maradona y Pelè” questo il titolo, poi De Niro e la tigre di Mompracem, sonorità tropicali in un misto pop retrò. Ecco il nuovo singolo per l'estate de i Thegiornalisti. Non riuscivo a chiudere questa canzone, no? Mi succede spesso quando la canzone funziona tantissimo quando diventa, quando la canzone diventa un successo vuol dire non faccio, non la chiudo subito, ci metto un po' di tempo. Quindi qua mi sembrava, qui prima dicevo della altre cose “Robert De Niro non è la tigre di Mombracem”. Prima dicevo altre cose., Mi servivano quattro icone molto grosse che ci appartengono tantissimo. Siamo riusciti ad avere una continuazione con la tradizione, quindi in qualche modo non abbiamo rotto nessuno schema, non siamo stati Marinetti per farti capire, Guido. Non abbiamo avuto nessuna rottura, però, in qualche modo, abbiamo intercettato anche le tendenze del presente perché siamo dei cerchiobottisti alla fine. Gli ultimi tre anni per la band romana sono stati da protagonista del mondo della musica. Dischi di platino, il passaggio da un'etichetta indipendente, una manager, concerti sempre sold out, tanto che il 7 settembre saranno al Circo Massimo. Per un nuovo album, bisogna aspettare. Tommaso Paradiso in veste di regista, sceneggiatore è pronto per una nuova avventura. Una commedia romantica dove cerco di mettere tutto, tutto ciò che ho visto nella mia vita e tutto ciò che mi piace. Proprio vorrei che questa fosse un po’ la storia della mia vita, capito? Firmerai anche la colonna sonora. Sì, beh, mica la faccio fare a un'altra, almeno quello.