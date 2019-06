Rambo V, le prime immagini in italiano: VIDEO

“In tutti questi anni ha protetto i miei segreti, ma ora è il momento di fare i conti con il passato”. Rambo vuole vendetta, lo dichiara nel nuovo capitolo Sylvester Stallone che incarna, per la quinta volta, il soldato John Rambo, 37 anni dopo il primo film della saga. Nell'inequivocabile Last Blood, come dire ultimo sangue, l'eroe di guerra torna a casa. Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan e massacrato feroci combattenti birmani decide di ritirarsi nel ranch di famiglia con l'intento di iniziare finalmente una vita tranquilla, ma il suo Karma non lo abbandona e lo porta a scatenare un nuovo inferno contro il nemico di turno. “Voglio vendetta!” Ancora macho a 73 anni, Stallone, che al recente Festival del Cinema di Cannes ha presentato le prime immagini del film, tra gli applausi di più di cento giornalisti ha confessato che da Rambo, come da Rocky, altro fondamentale personaggio del suo Pantheon artistico, ha imparato che l'importante è non mollare mai. “Voglio che sappiano che la morte sta arrivando!”.