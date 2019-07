VIDEO Sport e showbiz, i più ricchi secondo Forbes

La stella del pop Taylor Swift è la celebrità più pagata del mondo, seguita a breve distanza da Kylie Jenner, una protagonista di reality show diventata imprenditrice di cosmetici, e dal rapper Kanye West. È la rivista economica Forbes a certificare la classifica annuale che comprende anche i professionisti dello sport, come le stelle del calcio Messi, Ronaldo e Neymar. Taylor Swift, 29 anni. Forte del successo dell'album, Bad Reputation, e del relativo tour si stima che abbia guadagnato 185 milioni di dollari. Già nel 2016 aveva guidato la stessa classifica. L'atleta più pagato è Lionel Messi con un reddito annuale stimato di 127 milioni di dollari. Il calciatore argentino ha 32 anni e gioca nel Barcellona. Al numero cinque delle celebrità più pagate c'è Ed Sheeran. Il cantautore britannico ha 28 anni e negli ultimi 12 mesi ha guadagnato 110 milioni di dollari. Questa top ten è un posto molto esclusivo. Per entrare quest'anno bisogna aver guadagnato 94 milioni. È il reddito stimato del pugile Canelo Alvarez, il peso medio messicano che più attrae gli spettatori Pay per view e si piazza al decimo posto della classifica di Forbes.