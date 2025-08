Nel 1965 i Beatles pubblicarono Help! – un album e un film che segnarono il passaggio dalla Beatlemania alla maturità artistica. Sessant’anni dopo, quel grido resta uno spartiacque: tra leggerezza e disagio, ironia e introspezione, pop e sperimentazione. Un racconto per capire perché Help! è ancora attuale. Il servizio di Giudtta Avellina.