Addio Pippo Baudo, le parole di Schifani

«La Sicilia oggi ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri. Pippo Baudo è stato un protagonista assoluto della cultura e dello spettacolo italiano, ma ha sempre custodito con orgoglio le sue radici e l'amore per Militello. La nostra terra gli è profondamente grata e la presenza qui di migliaia di persone è la più alta testimonianza dell'affetto e della stima che lo circondano". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando alle esequie del conduttore televisivo a Militello Val di Catania.