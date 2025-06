Con il premio alla carriera a Monica Bellucci si è chiusa la 71ma edizione del Taormina Film Festival. L'attrice, accompagnata dal compagno di Tim Burton, è stata anche celebrata per i 25 anni del film MALENA, girato da Giuseppe Tornatore in Sicilia. Con l'occasione ha ricordato i suoi primi passi nel cinema, l'importanza di storie al femminile e l'amore che la lega alle figlie che prende sempre come esempio in molte scelte. .