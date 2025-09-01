Anne Hathaway cade dalle scale durante le riprese

Durante le riprese della tanto attesa pellicola Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha avuto un piccolo incidente che ha subito conquistato i riflettori. Nel corso di una scena girata in esterni su una rampa di scale, il tacco della scarpa destra di Hathaway si è improvvisamente rotto, facendola cadere in maniera piuttosto goffa. Non è stato un momento drammatico: l’attrice si è rialzata prontamente, ha sdrammatizzato con un sorriso e con una battuta rassicurante come “Sto bene!”. Anonymous via Storyful.