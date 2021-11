La terza parte della serie spin-off di "League of Legends", "Arcane Act III", sta per arrivare. È stata ora diffusa l'anteprima degli episodi finali, in onda il 20 novembre. Ambientata nel mondo di "League of Legends", "Arcane" parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun.