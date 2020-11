Artigiano in fiera, torna ma in versione digitale

Come ormai da 25 anni, anche questo Natale torna Artigiano in Fiera, ma causa pandemia in versione digitale. Grazie alla piattaforma dedicata a chi è in cerca di un regalo originale potrà trovarlo tra gli stand virtuali di questo irrinunciabile appuntamento. Sarà possibile non solo acquistare prodotti artigiani, divisi in 4 sezioni, per collocazione geografica, in ordine alfabetico, per categorie merceologiche e attraverso una serie di filtri di ricerca, ma anche conoscere qualcosa in più della storia che sta dietro l'oggetto che acquistiamo. Capiremo perché si dice che noi e l'artigianato in particolare, l'Italia in particolare, ha delle cose uniche nel loro genere, perché entriamo nell'anima, nel cuore di questa vicenda umana che è un patrimonio del nostro Paese, di cui spesso non ci rendiamo conto. E tra le esperienze più gettonate di questa fortunata Fiera c'è anche quella culinaria, irrinunciabile anche in versione digitale, piatti iconici della fiera, quelli che normalmente uno quando viene in fiera viene a mangiare. Li potrà ordinare, almeno nell'aria di Milano o interland ovviamente, e verranno portati a casa con il delivery, se apriremo sarà anche possibile gustare direttamente al ristorante, cosicché anche le esperienze, diciamo della degustazione, cerchiamo di tenerla viva. Una vera ventata di ossigeno per la micro impresa che in Italia rappresenta il 75,2% del sistema produttivo. Se consideriamo che il 21,5% del totale delle aziende del paese è rappresentato dagli artigiani e che nel 2019 oltre 7000 di queste sono state costrette a chiudere, ci renderemo conto di quanta importanza questa Fiera possa avere. La piattaforma Artigiano in Fiera permetterà di fare un doppio regalo, da una parte un regalo a se o ai propri cari per il Natale, ma dall'altra un regalo agli artigiani che gli consentirà quindi di vivere con dignità, riprendendo il proprio lavoro, scegliendo in questo caso per l'autenticità, l'originalità e la qualità del loro dei loro prodotti.