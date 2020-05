Auguri Naomi Campbell, la top model compie 50 anni

Una, nessuna, centomila Naomi. Lei ci ha abituato a tutto e al contrario di tutto. Qualche mese fa mostrava in questo video le sue abitudini di viaggio, pulendo e sterilizzando ogni angolo del suo posto in aereo. Qualche giorno fa mostrava questo post coperta con equipaggiamento anticontaminazione, suscitando anche qualche polemica. Insomma, di Naomi Campbell, oltre alla sua infinita bellezza nota da sempre, abbiamo recentemente conosciuto anche le sue manie igieniche e anche il suo spirito nell'affrontare la quarantena, con interviste via Skype dalla sua dimora. Ci sarà un cocktail virtuale da casa per festeggiare i 50 anni della venere nera? Non è da escludere, visto che l'ipotesi di un party a sorpresa in un grande albergo di Londra sembri inattuabile e vista l'intraprendenza della top model, che con trucco e parrucco fai da te è protagonista di questa recente copertina con un selfie. Inarrestabile Naomi, come la sua strepitosa carriera sulle passerelle più prestigiose al mondo. Eccola con le regine degli anni Novanta, in una versione speciale per ricordare l'amatissimo Gianni Versace, per la scomparsa del quale Naomi non nascose il suo dolore e le sue lacrime. Anche il grande amore per sua madre è da sempre sulle luci della ribalta, come il suo impegno nel sociale, come la sua bellezza che non conosce tempo. È ancora gettonatissima dalle griffe, dopo aver messo da parte un patrimonio di 60 milioni di dollari.