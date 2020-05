Better days-Giorni migliori, Negramaro-One Republic insieme

Un incontro a distanza, nato nei giorni della quarantena, quando Giuliano Sangiorgi con le sue esibizioni dal balcone catturò l'attenzione dei social. Apro gli occhi e sono a Roma tu sai dirmi che anno sei? Ogni giorno si va tutti in scena in un film che non parte mai. Da qui uno scambio di messaggi su Instagram con Ryan Tedder leader degli OneRepublic che, affascinato dalla voce del leader dei Negramaro, dà vita ad una collaborazione inedita con il brano dal titolo evocativo Better days, giorni migliori. Il singolo farà parte di Uman, il nuovo album degli OneRepublic scritto in gran parte in Italia. A lavoro in studio anche la band salentina che tornerà presto con il seguito di Amore che torni, uscito 3 anni fa.