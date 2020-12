Capodanno 2021, gli eventi in streaming

Una fine d'anno come non si è mai vista, quella che ci aspetta tra poche ore. Senza raduni e senza musica in piazza. La musica però non si ferma del tutto, anzi, risuonerà in streaming da ogni angolo, a cominciare da Roma. "Oltretutto" è il titolo evocativo scelto per l'evento che saluterà l'inizio del 2021. In versione digital si esibiranno, tra gli altri: Gianna Nannini e Manuel Agnelli, Diodato e Carlo Brave, Gemitaiz ed Elodie, rigorosamente in streaming sarà visibile sul sito culture.roma.it Welcome to the Other Side è lo show con il quale Parigi accoglierà l'arrivo del nuovo anno. Il pioniere della musica elettronica Jean Michel Jarre, o meglio il suo avatar, ci accompagnerà in uno show in livestream ambientato a Notre-Dame. Per la notte di San Silvestro, TomorrowLand, il più grande festival di dance elettronica del mondo, che si svolge ogni anno in Belgio, offrirà uno spettacolo digitale di grande impatto. Per un Capodanno decisamente rock, si può assistere in livestreaming al concerto Kiss 2020 Goodbye un megashow dal lussuoso Atlantis degli Emirati Arabi, che significa Kiss all'ennesima potenza. Decisamente più sobrio lo stile di Justin Bieber. Il cantante canadese torna live, per la prima volta dal 2017, sarà in concerto in streaming, aspettando il nuovo anno. Presenterà Beeps con una band di 5 elementi, ballerini, un nuovo palco e uno spettacolo di luci all'avanguardia. Oltreoceano è Las Vegas a promettere il Capodanno più stravagante: lo show si intitola Kiss of 2020 e sarà disponibile in streaming sul sito di Las Vegas Visitors Centre.