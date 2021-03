Adrenalinici, fantastici, evasione pura al cinema, forse, via streaming di sicuro, l'industria dei Blockbuster punta in alto, ed ecco "Godzilla versus Kong", che ha debuttato in 38 Paesi nel mondo, incassando più di 121 milioni di dollari. Registra il miglior risultato da inizio pandemia. Il 31 marzo uscirà negli Stati Uniti, per l'Italia bisogna accontentarsi di un "prossimamente". Nel frattempo questa foto dà a tutti gli appassionati la certezza che Russell Crowe si è unito al cast di "Thor: Love and Thunder", con Chris Hemsworth ancora nei panni del Dio del Tuono, Natalie Portman e Christian Bale, film atteso per il 2022. In arrivo a luglio negli Stati Uniti "Space Jam 2" ed ecco i character poster mentre Tom Holland posta una foto dal set di "Spider-Man: No Way Home", in uscita a dicembre. Non è da meno Simon Pegg con "Mission Impossible 7", eccolo in compagnia di Rebecca Ferguson, film in programmazione a novembre, mentre vedremo The Rock in "Black Adam", il 29 luglio del prossimo anno.