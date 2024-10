Arriva in sala dal 17 ottobre "Clean up crew - specialisti in lavori sporchi", un film di Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo e Antonio Banderas. Quando una squadra di addetti alla pulizia della scena del crimine scopre una valigetta piena di soldi, viene inconsapevolmente coinvolta in un conflitto con una banda criminale capitanata da uno spietato boss della malavita; mafiosi, sicari e agenti governativi corrotti sono determinati a riappropriarsi del corposo bottino… .