Coldplay, Higher Power il nuovo singolo

Un lancio spaziale quello scelto dai Coldplay per far conoscere al mondo Higher Power, il loro nuovo singolo. Un welcome back anticipato sul web da una serie di indizi culminati con un link dalla terra alla Stazione Spaziale Internazionale. Prima c'erano stati pochi secondi su Instagram per rilevare una parte del testo, poi un breve balletto di Chris Martin su Tik Tok, briciole per ingolosire i fan, che dai tempi di Everyday Life, era il 2019, non ascoltavano una nota inedita della band britannica. Higher Power fa ballare. Lo scenario del video è industriale, con i Coldplay che si muovono tra ologrammi alieni e immagini fluo. Intanto Chris Martin e compagni hanno lanciato una radio. Vogliono raggiungere il fantascientifico pianeta di Caotica che si chiama, guarda caso, proprio come il progetto discografico. Lo show non è finito.