Colosseo, on line il bando per il restauro

È il monumento italiano più visitato e ora, grazie alla nuova ristrutturazione che lo vedrà protagonista, il Colosseo richiamerà certamente ancora più visitatori. Il bando di gara per la progettazione ha annunciato il Ministro della Cultura Franceschini è online sul sito di Invitalia e il via ai lavori con un finanziamento di 18,5 milioni di euro è previsto entro il 2021. La ricostruzione dell'Arena del Colosseo è una grande idea che ha fatto il giro del mondo, sarà insieme un grande intervento tecnologico e una possibilità offerta ai visitatori di tutto il mondo di vedere non soltanto i sotterranei, ma di vedere la bellezza del Colosseo dal centro dell'Arena. Sarà una struttura hi-tech e non invasiva per immaginare il Colosseo nella sua funzionalità originaria. Una macchina da spettacoli straordinariamente avanzata, capace di far comparire nel centro dell'Arena grazia a montacarichi azionati da argani decine di bestie feroci contemporaneamente oltre ai gladiatori e alle macchine sceniche. Una grande sfida che offrirà al Colosseo nuove potenzialità e al suo pubblico visite sicuramente più suggestive. Attraverso dispositivi meccanizzati di apertura e chiusura, si potrà comprendere la stretta relazione dell'Arena con i sotterranei, svelando i segreti della complessa macchina organizzativa degli spettacoli. Grazie anche a eventi culturali di altissimo livello, il visitatore potrà rivivere ciò che accadeva all'interno di questa icona del mondo antico. Non resta ora che trovare un progettista capace di trasformare l'idea in realtà, rispettando le indicazioni del documento di indirizzo, messo a punto dal parco archeologico del Colosseo. Per concorrere c'è tempo fino al primo febbraio.