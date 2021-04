In India, la polizia del Kerala ha realizzato un balletto per sensibilizzare le persone all'uso della mascherina. La canzone, basata sul successo Tamil Ejoy Ejiaami, ha un testo che invita a rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina e iscriversi nelle liste per vaccinarsi. Credit: State Police Media Centre Kerala via Storyful.