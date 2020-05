De André - PFM, esce il disco del concerto di Genova

Si chiama “Il concerto ritrovato” perché è una registrazione tornata alla luce e restaurata dopo 41 anni. Ora viene pubblicata su LP e CD. Stiamo parlando del 3 gennaio 1979, quando Fabrizio De André e la PFM si sono esibiti dal vivo alla Fiera di Genova, in una tappa del tour che forse ha cambiato più di ogni altro il corso della musica italiana. Erano anni inquieti, difficili e sperimentali. Era un sorprendente incontro fra l'amato cantautore e il celebrato gruppo rock. A distanza di tutti questi anni credo che sia stato veramente un passo fondamentale perché nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa così, perché i cantautori erano in una zona particolare e le band sono le band. “Il concerto ritrovato” è anche la colonna sonora originale del film documentario dallo stesso titolo, un successo della passata stagione cinematografica. Un De André bello, in forma, sorridente. Non c’è assolutamente nulla dell’immagine, dell’icona che c’è di Fabrizio molto dentro di sé, non lasciando trasparire a volte le emozioni. In questo disco si vede l'emozione precisa di uno felice con degli amici, felice che sta facendo un concerto.