Sonia Bergamasco presenta, in giro per l'Italia fino alla fine del mese di febbraio, il suo primo film da regista che si intitola DUSE- THE GRATEST un intenso documentario sull'attrice di teatro Eleonora Duse considerata la più grande interprete dei suoi tempi. Un viaggio nell'arte e nella vita di una donna all'avanguardia e che è considerata un fondamentale riferimento dalla maggior parte degli attori contemporanei, non solo italiani. .