DynamicType, l'arte di Lorenzo Marini per le città

Quella che vedete è Dynamic Type, progetto pensato come omaggio alla voglia di ripartire, delle città, prima fra tutte Milano. Il suo autore è Lorenzo Marini, pubblicitario e creativo di fama internazionale, affascinato dalle lettere dell'alfabeto che obbedendo al suo estro sembrano prendere vita. Ho voluto occupare degli spazi che erano vuoti e che non sono nati per rappresentare il silenzio. Sono nati per raccogliere la nostra vita, la nostra energia e per tornare a queste origini della pubblicità che parla senza che necessariamente deve vendere un prodotto. Qualcosa più simile al movimento artistico del futurista, dove in questo caso le lettere diventano messaggio, diventano colore, diventano sensazione. “Casa Milano riapre” si legge sulla fiancata di un coloratissimo tram. Un messaggio che l'artista spiega così. L'idea di una città casa che apre le finestre, le porte, ma che diventa “Casa Roma riapre” tra pochi giorni, che diventa “Casa Torino riapre”, “Casa Firenze riapre”. Ci siamo immaginati con Nicoletta Cocchi Coppi questa idea di città casa, di questo cocooning che smette di guardare a se stesso ma si apre. La cifra artistica di Marini, le sue amate lettere dell'alfabeto, girano, insomma, per la città, mentre il tram si allontana e il nostro sguardo curioso lo segue.