È un video che vuole raccontare, attraverso comunque una lente e un occhio, condizionato dalla visione '80, la visione ottantina, della musica. Il fatto che, continuiamo a fare il racconto visivo, di quello che poi sta accadendo in musica, è per me un gran bel traguardo, perché uno dei miei obiettivi, dal punto di vista artistico, è rimanere coerente, con quello che ho dentro, con quello che poi la gente avverte, il mio pubblico e anche quelli nuovi, avvertono questa sincerità nel messaggio. C'era proprio questa voglia, questa voglia non solo di temperature un pochino più calde, ma di ripartire, soprattutto con i live, con la musica, quella che ti porta in giro per l'estate, spero veramente di riuscire a fare un tour quest'anno, insieme alla mia band e ovviamente nel rispetto delle regole, però ecco, dentro a questo racconto visivo, ci sono tutti questi messaggi, che poi in realtà partono dal nostro modo di essere, dalle nostre vere necessità artistiche e umane.