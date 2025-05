Martedì 13 maggio migliaia di fan sono arrivati a Basilea per assistere alle prove della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. L’entusiasmo è alle stelle, tra balli, travestimenti e applausi per i propri beniamini. Con la finale attesa per il 17 maggio, gli svedesi KAJ sono i favoriti. Rafforzata la sicurezza, con 1.300 agenti e supporto militare.