Viggo Mortensen arriva alla Festa del Cinema di Roma per presentare il suo secondo film da regista che si intitola I MORTI NON FERISCONO, una storia d'amore nella frontiera occidentale degli Stati Uniti, a metà dell'800. Un amore ostacolato dalla guerra e da scelte sbagliate, con al centro una figura femminile innovativa in un film di genere come il western. Ascoltiamo le parole del regista che qui a Roma riceve anche il premio alla carriera. .