Festival Venezia 2025, George Clooney e Amal sul red carpet

Il 28 agosto George Clooney ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per la prima mondiale del film Jay Kelly. L’attore, assente a conferenza stampa e photocall per una sinusite, era accompagnato dalla moglie Amal e dal cast, tra cui Adam Sandler, Laura Dern e Riley Keough. Diretto da Noah Baumbach, il film racconta la parabola di una leggenda di Hollywood in crisi esistenziale durante un viaggio in Europa. Jay Kelly concorre per il Leone d’Oro ed è una delle tre produzioni Netflix in gara al festival. .