Si è tenuta a Los Angeles la decima edizione del Filming Italy – Los Angeles creato e diretto da Tiziana Rocca. Molti gli ospiti nazionali e internazionali, i film nella rassegna e gli incontri con il pubblico. Un Festival nato per promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana e per sostenere la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema. .