Firenze, American Art in mostra a Palazzo Strozzi

Oltre il sogno americano, American Art, è la mostra che racconta un Paese. Un percorso cronologico e al contempo tematico: la società dei consumi, dei diritti civili, parla di AIDS, della pena di morte, delle questioni di genere. "Si impara che l'America non è soltanto quella che conosciamo dall'Europa. Non è soltanto New York e Los Angeles ma c'è molto altro. Che probabilmente l'America vera è tutto quello che è nel mezzo, tra le due coste. È una selezione che contempla sia opere di artisti molto famosi Warhol, Lichtenstein, Donald Judd, Jasper Johns e anche artisti molto meno noti al pubblico, europeo e italiano, che invece negli Stati Uniti, proprio perché sono voci che sono fuori dal coro, sono in questo momento estremamente importanti. È basata sulla collezione del Walker Art Center di Minneapolis, uno dei più significativi musei di arte contemporanea al mondo. "È la prima volta che la parte più importante di una collezione viene esposta, è la prima volta che viene in Europa". La mostra si chiude con il 2001 ma gli artisti dell'ultima decade rappresentata sono ancora quelli che sanno raccontare meglio il presente come Kerry James Marshall e Kara Walker: la sua è arte che combatte gli stereotipi e la cultura patriarcale. "Non è un tentativo di cambiare la realtà ma è davvero un tentativo di mostrare come nel corso degli anni, finalmente, l'attenzione ma anche la forza delle opere delle donne, proprio perché soffrono, perché sono vittime del sistema, realizzano delle opere più importanti degli altri".