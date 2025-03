FLASH, dalla mostra di Caravaggio ai 100 anni di Fendi

Nella puntata di questa settimana vi porteremo a Roma dove alla galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini visiteremo Caravaggio 2025, la mostra-evento che riunisce 24 capolavori di Michelangelo Merisi. Da Roma a Milano, per un’altra forma di bellezza, quella rappresentata dalla sfilata che ha celebrato, in occasione della fashion week, i 100 anni di Fendi. 60 anni anche per K way che l’iconico brand festeggia con un’esposizione al museo della permanente. Ci sposteremo poi a Palazzo Reale per Omaggio all'Art Déco, la celebrazione della modernità attraverso 250 opere con riflessi sulla futura storia dell'Arte e su quello che chiamiamo Made in Italy.