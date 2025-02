FLASH Dalla mostra su Anna Piaggi agli storyboard del cinema

Nella puntata di questa settimana partiremo da Milano e vi porteremo alla scoperta del progetto culturale dedicato ad Anna Piaggi, grande giornalista e tra le figure più influenti del mondo della moda. Poi ci sposteremo all'Osservatorio Prada per una mostra di storyboard che arrivano da decine di film che sono nella Storia della Settima Arte. Ancora a Milano per "MIlano Home", la fiera dedicata al mondo dell'abitare. Infine si sposteremo al MAXXI di Roma per Memorabile Ipermoda, un viaggio nel mondo del fashion. .