Ci lascia oggi il grande cantautore Franco Battiato, “Maestro” della musica italiana. Per noi in eredità pezzi indimenticabili come “La Cura”, che ha interpretato anche per Sky Arte durante il suggestivo concerto sullo sfondo de "I sette palazzi celesti" di Anselm Kiefer, presso il Pirelli HangarBicocca.