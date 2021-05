I funerali di Carla Fracci, l'ultimo abbraccio all'étoile

Così sulle note della sua Giselle di quel ruolo che l'ha resa unica in tutto il mondo è arrivato l'ultimo abbraccio a Carla Fracci, danzatori, istituzioni semplici cittadini, arrivati nella chiesa di San Marco la dove per l'ultima volta aveva ballato due anni fa il poema della Croce di Alda Merini sua grande amica, con la regia del suo caro marito. "Tanti anni insieme e sono raffigurati in questo gruppo di persone divine che sono arrivate per rendere omaggio a Carla." Una cerimonia semplice com'era lei pur nella sua straordinarietà, con note di Prokofiev e Verdi suonate dall'organo. "Verdi era anche tra i suoi avi, una lontanissima parente era parente di Giuseppina Strepponi una storia che ha dell'incredibile." La storia della figlia di un tranviere diventata la stella più luminosa della danza. Sarà dedicato un tram bianco sotto la Scala. "E' un modo per portare riconoscenza a Carla Fracci perché noi milanesi siamo alla fine anche persone semplici che fanno del lavoro un atto di devozione. Nella classe era unica e soprattutto quando entrava lei c'era un silenzio infinito. E quando volete ricordarmi per favore, non dite mai la povera Carla ma beata Carla e ora regalatemi il vostro sorriso e ricordatemi con il mio.