Paolo Sorrentino è stato ospite la Giffoni Film Festival che è in corso fino al prossimo 26 luglio. Il regista premio Oscar ha incontrati i giovani giurati in sala Truffaut, in un appuntamento organizzato in collaborazione con Anas. Domande e risposte, riflesisioni e ricordi, sul tema principale di questa edizione che è "Becoming Human - Diventare Umani". .