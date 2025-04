Protagonista di Glaskupan - La cupola di vetro è Lejla (Léonie Vincent), una criminologa, che dagli Stati Uniti torna nella gelida Svezia, nella sua piccola cittadina natale di Granas, a causa della morte della madre adottiva. Ma presto, si trova costretta a dover risolvere un caso di rapimento. La vittima è una bambina, Alicia, figlia di una amica di gioventù. Le prove sono poche, l'identità del rapitore pare indecifrabile. Al suo fianco Lejla ha solo Valter (Johan Hedenberg), suo padre adottivo ed ex capo della polizia del luogo, ruolo che al momento ricopre suo fratello Thomas (Johan Reberg). Per Lejla però non è un caso come un altro, non può esserlo perché da bambina, come Alicia, anche lei è stata vittima di un rapimento, si era trovata prigioniera sotto una cupola di vetro, nel gelo della notte, senza poi mai sapere chi fosse stato il suo rapitore. Per lei, quell'indagine non può essere quindi un caso come un altro, e la costringerà a confrontarsi non solo con il suo passato, i suoi traumi mai sopiti, un caso che le ricorda quel terribile momento, ma con una comunità dove tutto è molto meno trasparente di quanto sembri, dove il gelo non è solo nel clima e il male potrebbe essere ovunque.