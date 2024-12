Sono state annunciate le candidature ai Golden Globe che si terranno il prossimo 5 gennaio a Los Angeles. Vermiglio di Maura Delpero concorre come miglior film straniero, Luca Guadagnino come miglior commedia o musical con Challengers. Tra i molti nominati anche Angelina Jolie, Thimotée Chalamet, Kate Winslet ed Eddie Redmayne per la serie tv THA DAY OF THE JACKAL. V .