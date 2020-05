Gucci, le due sfilate all'anno di Alessandro Michele

Due appunti all'anno e genderless, quanto anticipato di Instagram, nelle scorse ore, Alessandro Michele ha voluto spiegarlo in una conversazione aperta con la stampa di settore, Gucci ha fatto la sua scelta, una scelta che non è una diserzione, ma piuttosto un invito a ripensare a un sistema che non può più rimanere com'era prima, un cambiamento come del resto in molti fatti nell'era Michele Bizzarri dettato da un'esigenza di fondo, quella di ridare dignità alla creatività, probabilmente quello della ridefinizione dei tempi della moda è un processo a cui Gucci sarebbe arrivata comunque ma che con la pandemia ha subito una forte accelerazione. Questo luogo che noi chiamiamo terra ci ha richiamati all'ordine, in tempo di lock down, racconta il direttore creativo del marchio della doppia G, mi sono reso conto che siamo andati fuori misura, il ritmo di produzione è diventato insostenibile e ora l'unico ponte capace di portarci altrove è la creatività. E così Gucci presenterà due collezioni invece delle 5 canoniche, scanditi unicamente dall'esigenza creativa. Capitoli irregolari, impertinenti, liberi da definizione di genere perché racchiuderanno tutto ciò che può essere compreso sotto il termine umanità, e presentati in nuovi spazi, attraverso nuove piattaforme comunicative e con nuovi codici linguistici, anche le vecchie definizioni come Cruise e Pre-Fall spariranno in casa Gucci, perché non ci corrispondono più, al loro posto, nomi ripresi dalla musica classica come sinfonie e rapsodie notturneouverture per ridare ossigeno a ciò che non aveva più senso. Mi viene da sottolineare come questa non sia assolutamente una scelta di anarchia, Gucci è all'interno di un sistema e vuole continuare a farne parte, ma con tempi diversi, quel che è certo è che di appunti nel silenzio firmati Alessandro sono un invito per chi saprà coglierlo, un atto d'amore nei confronti della moda che ha più che mai bisogno di tempo per attraversare il presente in maniera adeguata.