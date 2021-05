I Maneskin entrano nella Global Chart di Spotify

Prima volta in assoluto di un brano italiano nella Top 10 Global di Spotify. Prima posizione in 13 Paesi. Non solo: "Zitti e buoni" dei Maneskin è anche il brano italiano con più stream di sempre in un solo giorno, quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Non si ferma l'ascesa della band romana, lanciata dal palco di X Factor e vincitrice dell'Eurofestival a Rotterdam. Intanto si è spenta la polemica che si era accesa in Francia su una possibile assunzione di cocaina da parte del frontman dei Maneskin. Damiano David si è sottoposto volontariamente ad un narco-test che è risultato negativo. Per lo European Broadcasting Union, che organizza l'evento televisivo continentale, il caso è chiuso dopo un esame approfondito dei fatti. Da Oltralpe il capo del servizio pubblico di France Télévisions ha annunciato che non presenterà reclamo.