E' in sala IDDU, la pellicola che vede per la prima volta insieme Elio Germano e Toni Servillo. La latitanza di Matteo Messina Denaro, i pizzini, i servizi segreti e un ex politico condannato per mafia "costretto" a collaborare con i servizi segreti. La regia è di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Abbiamo incontrato i protagonisti.