Il primo gala Fira per la ricerca su malattie reumatologiche

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano il Primo Gala FIRA per la Ricerca sulle Malattie Reumatologiche – Donne in Movimento! Organizzato dalla Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA). L’evento unisce arte, danza e musica per raccogliere fondi destinati allo studio delle malattie reumatologiche che colpiscono soprattutto le donne. Il ricavato della serata contribuirà a finanziare la 1° Borsa di Ricerca “Carla Fracci”, istituita da FIRA come tributo all’étoile testimonial della Fondazione per oltre 12 anni, e dedicata a progetti innovativi mirati alla cura delle malattie reumatologiche al femminile come spiegano l'étoile della Scala Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko che hanno ereditato il testimonial di Carla Fracci.