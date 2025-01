Dopo l’annuncio delle nuove date della leg America Latina ed europea di LIVE IN CONCERT 2025. IL VOLO è finalmente in partenza con Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, il tour nei palazzetti italiani. Con la data di apertura a Jesolo e quella dii ieri sera a Milano, IL VOLO saranno in concerto anche a Treviso, Firenze, Bologna, Torino, Roma e molte altre città per chiudere a Messina il 26 gennaio. Abbiamo incontrato il trio; ecco che cosa ci hanno raccontato. .