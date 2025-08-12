Jennifer Lopez si esibisce in Costa Smeralda

Questa sera è tutta per lei. Jennifer Lopez è arrivata a Olbia ed è pronta a calcare il palco del Gala Night. Nei giardini dell'Hotel Cala di Volpe, nel cuore della Costa Smeralda, l'appuntamento più atteso dell'estate sarda, riservato a una cerchia di ospiti selezionati e pronti a vivere una serata all'insegna di fascino ed eleganza, con una performance dal vivo, musica raffinata e scenografie coinvolgenti. Il culmine sarà un suggestivo spettacolo di luci a bordo piscina. J.Lo d'altronde è un fenomeno globale, l'unica donna ad aver conquistato insieme le classifiche musicali e il cinema con oltre 80 milioni di dischi venduti e incassi al botteghino che superano i 3 miliardi di dollari. Quella di stasera è la conclusione della tournée mondiale Up All Night Live in 2025, partita l'8 luglio in Spagna con tappe in Europa, Asia e culminata in Sardegna. Non sarà una semplice esibizione, ma un dialogo emozionante tra arte, ricercatezza e spettacolo, che solo un'artista poliedrica come Jennifer Lopez sa offrire. Una notte firmata J.Lo dove il talento incontra l'incanto mediterraneo, in una sera di mezz'estate, tutta da ballare. .