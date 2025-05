La nueva Ola: dal 7 Festival Cinema spagnolo-latinoamericano

Si terrà a Roma dal 7 all'11 maggio, presso il Cinema Barberini, la 18a edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Punto di riferimento per il cinema iberoamericano in Italia, il Festival anche quest’anno ripropone le sue principali sezioni: La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, che presentano le migliori opere inedite in Italia provenienti da Spagna e America Latina, in gara per il Premio del Pubblico. Quest'anno il programma della manifestazione si fa specchio di una realtà in trasformazione, raccontando storie di resistenza, migrazione e identità in bilico tra passato e futuro. .