Ne La Ruota del Tempo, un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor, scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. La Ruota del Tempo continua a girare e l’Ultima Battaglia si avvicina. Dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al’Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Ma nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, i seguaci dell’Aja Nera sono a piede libero, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all’inseguimento del Drago… inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Oscurità. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, le sue più strette alleate. Queste donne potenti, che all’inizio della serie erano maestra e allieva, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi all’Oscurità… a qualunque costo.