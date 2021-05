Dopo oltre 190 giorni di restrizioni, al Piermarini torna l’abbraccio del pubblico. Cinquecento le persone consentite, tutte sui palchi o in galleria. Molti, moltissimi applausi tanto mancati in questi mesi per l’orchestra e il coro e per Lise Davidsen, soprano al suo debutto scaligero. In platea anche Liliana Segre: “Ero qui anche nel 1946, quando Toscanini suonò in una sala appena ricostruita dopo la guerra”.