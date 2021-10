La scelta di Anne, nei cinema il vincitore del Leone d'oro

È una ragazza francese di inizio anni 60, vitale, determinata. Le piace studiare. La protagonista di La scelta di Anne, è un personaggio che rimarrà a lungo nei ricordi degli spettatori. Rimane incinta e in una società che condanna legalmente e moralmente l'aborto, decide di interrompere clandestinamente la gravidanza, perché vuole andare all'università. Nella sua scelta è lasciata sola da tutti. "Il problema non è mica scomparso, esiste ancora oggi e quello che ha potuto subire una ragazza come Anne negli anni 60, lo vivono delle ragazze oggi in Polonia o in Texas e ho pensato che fosse assolutamente indispensabile, rendere giustizia a questa ragazza". La scelta di Anne, il film vincitore del Leone d'Oro, è nelle sale dal 4 novembre. "Abbiamo già cominciato a mostrare questo film in pubblico e sono stata molto felice di vedere che il pubblico capisce il film, esattamente come io avrei voluto che lo capisse. Ne coglie gli aspetti legati al desiderio sessuale, al desiderio anche intellettuale di studiare. Questo è vero sia per gli uomini, che per le donne".