Rapper Lil Nas X arrestato a Los Angeles: rischia 5 anni

Il rapper statunitense Lil Nas X, arrestato a Los Angeles la scorsa settimana dopo un presunto scontro con la polizia mentre camminava nudo per strada, ha parlato per la prima volta sui social rassicurando i fan. L’artista, ricoverato inizialmente per sospetta overdose, ha dichiarato di aver vissuto “giorni terrificanti”. Ha respinto le accuse di aggressione e resistenza, per cui si è dichiarato non colpevole, ed è stato rilasciato su cauzione da 75mila dollari. Il rapper, che ora rischia fino a cinque anni di carcere, è stato obbligato a seguire un programma di riabilitazione. Il suo avvocato però esclude l'uso di droghe .