Rapper Lil Nas X arrestato a Los Angeles: rischia 5 anni

00:00:27 min
|
13 minuti fa

Il rapper statunitense Lil Nas X, arrestato a Los Angeles la scorsa settimana dopo un presunto scontro con la polizia mentre camminava nudo per strada, ha parlato per la prima volta sui social rassicurando i fan. L’artista, ricoverato inizialmente per sospetta overdose, ha dichiarato di aver vissuto “giorni terrificanti”. Ha respinto le accuse di aggressione e resistenza, per cui si è dichiarato non colpevole, ed è stato rilasciato su cauzione da 75mila dollari. Il rapper, che ora rischia fino a cinque anni di carcere, è stato obbligato a seguire un programma di riabilitazione. Il suo avvocato però esclude l'uso di droghe .

I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 ora fa
pubblicità
Una scomoda circostanza, trama e cast del filmUna scomoda circostanza, trama e cast del film
cinema
Una scomoda circostanza, trama e cast del film
00:02:22 min
| 1 ora fa
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 ora fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 2 ore fa
3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste
spettacolo
3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste
00:04:46 min
| 14 ore fa
The Clearing", il nuovo album della band britannica Wolf AliceThe Clearing", il nuovo album della band britannica Wolf Alice
spettacolo
Ecco "The Clearing", il nuovo album della band Wolf Alice
00:01:24 min
| 14 ore fa
Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"
spettacolo
Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"
00:01:40 min
| 15 ore fa
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonioTaylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonio
spettacolo
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonio
00:01:06 min
| 15 ore fa
Venezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italianaVenezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italiana
spettacolo
Venezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italiana
00:02:09 min
| 15 ore fa
Canerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di NeffaCanerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di Neffa
spettacolo
Canerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di Neffa
00:02:05 min
| 15 ore fa
Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"
spettacolo
Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"
00:02:02 min
| 15 ore fa
Venezia 82, Emanuela Fanelli: sarò alla manifestazione di Venice4PalestineVenezia 82, Emanuela Fanelli: sarò alla manifestazione di Venice4Palestine
spettacolo
Emanuela Fanelli: "Sarò a manifestazione Venice4Palestine"
00:02:47 min
| 20 ore fa
I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 ora fa
Una scomoda circostanza, trama e cast del filmUna scomoda circostanza, trama e cast del film
cinema
Una scomoda circostanza, trama e cast del film
00:02:22 min
| 1 ora fa
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 ora fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 2 ore fa
3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste
spettacolo
3XTE Musica, nuove uscite: Laufey, John Fogerty e Jon Batiste
00:04:46 min
| 14 ore fa
The Clearing", il nuovo album della band britannica Wolf AliceThe Clearing", il nuovo album della band britannica Wolf Alice
spettacolo
Ecco "The Clearing", il nuovo album della band Wolf Alice
00:01:24 min
| 14 ore fa
Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"
spettacolo
Venezia 82, Buttafuoco: "Mostra del Cinema da sempre luogo di confronto"
00:01:40 min
| 15 ore fa
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonioTaylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonio
spettacolo
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le immagini della proposta di matrimonio
00:01:06 min
| 15 ore fa
Venezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italianaVenezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italiana
spettacolo
Venezia 82, la regista Maura Delpero è la giurata italiana
00:02:09 min
| 15 ore fa
Canerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di NeffaCanerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di Neffa
spettacolo
Canerandagio parte 2, il 29 agosto esce il nuovo album di Neffa
00:02:05 min
| 15 ore fa
Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"
spettacolo
Ron al Meeting di Rimini: "Le canzoni hanno potere salvifico"
00:02:02 min
| 15 ore fa
Venezia 82, Emanuela Fanelli: sarò alla manifestazione di Venice4PalestineVenezia 82, Emanuela Fanelli: sarò alla manifestazione di Venice4Palestine
spettacolo
Emanuela Fanelli: "Sarò a manifestazione Venice4Palestine"
00:02:47 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità