"Lost in Space" torna su Netflix l'1 dicembre con la terza e ultima stagione. Reboot di una serie di fantascienza degli anni Sessanta, lo show ha per protagonista la famiglia Robinson. Che, nella terza stagione, deve unire le forze insieme alla malvagia e manipolatrice dottoressa Smith e all’affascinante Don West, per tornare sulla Resolute e riunirsi con gli altri colonizzatori.