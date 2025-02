In anteprima a Skytg24 un passaggio del film L'UOMO D'ARGILLA in sala dal 13 febbraio. Diretto da Anaïs Tellenne con Raphaël Thiéry ed Emmanuelle Devos, presentato alla 80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti Extra è una pellicola incorniciata in una ambientazione fiabesca e seducente. Un racconto poetico sull'incontro di due personaggi completamente agli antipodi ma similmente meravigliosi e intriganti. .