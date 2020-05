Maccio Capatonda ospite a SkyTG24 col suo Tg Casa 40ena

Io mi trovo, come vedete, nella cucina di casa mia per darvi una notizia piuttosto grave. I piatti del pranzo, come vedete alle mie spalle, non sono ancora stati lavati. Contenevano resti di pasta e zucchine con panna e cipolle, tra l'altro piuttosto buona, ma sono stati inutili i tentativi della mia compagna che a più riprese mi ha chiesto di provvedere al lavaggio delle stoviglie, ricevendo dei secchi no dal sottoscritto. Si indaga ancora sulle cause di questi rifiuti. Alcune voci parlano di "Non ho voglia, non mi va. Perché non li fai tu?", "No, io li ho fatti ieri". Va beh, io rimango qui comunque in attesa di aggiornamenti, cioè se mi viene voglia di fare questi piatti, e ti ridò la linea. Grazie. Guarda, sto scrivendo un film e sono anche un po' in difficoltà, perché a causa di questo Covid, diciamo, la sceneggiatura può aver subito delle modifiche. Insomma subirà delle modifiche, perché il nostro presente sta cambiando, si sta evolvendo. Quindi il film, che forse girerò in autunno, uscirà l'anno prossimo. E poi sto anche scrivendo un libro, il mio primo libro da autore. Questi sono i progetti principali. Ci puoi dire su cosa? Il libro? Sì. Il libro dovrebbe essere una mia autobiografia sbagliata.