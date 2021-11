Tom Brady, star del football americano e della NFL e marito di Gisele Bundchen, è protagonista della docuserie "Man in the Arena". Disponibile su Espn+ dal 16 novembre, ogni episodio si concentrerà su una finale del Super Bowl, iniziando con il Super Bowl XXXVI, in cui Brady giocò per i New England Patriots dopo l’infortunio a Drew Bledsoe.