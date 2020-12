Masterchef 10, talento ed emozioni: selezioni iniziate

Primo incontro via web, poi faccia a faccia, i fornelli a separare la X edizione di MasterChef Italia parte cosi. La grande dispenza, tanti gli alimenti da poter scegliere, il problema è non perdersi, si arriva alla prova davanti ai giudici. Talento, determinazione, la propria storia nel piatto, non ci sono frontiere, il mondo è servito anche in tempi di pandemia, sempre insicurezza, obiettivo entrare in masterclass. Cannavacciuolo, a seguire Locatelli e infine Barbieri, scelgono su chi puntare con tanto di firma. Ma alle sfide potrà accedere anche chi riceve un solo si, a condizione che almeno un giudice spenda la sua firma per lui. C'è chi va dritto dritto in masterclass con 3 si e il grembiule bianco, chi riceve quello grigio è pronto ad affrontare nuove sfide e chi torna a casa.