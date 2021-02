Masterchef 10, Valeria e Cristiano si tolgono il grembiule

Chi ha scelto la mistery Aria alzi la mano. Quanti Kamikaze! Acqua, aria, terra e fuoco, i 4 elementi naturali. Il nuovo appuntamento con Master Chef 10 parte da qui. Scegliere una mistery box all'insegna dell'acqua e una a sorpresa a tema aria è il primo step. Poi bisogna creare un piatto che soddisfi i giudici sempre più esigenti. Aquila è il migliore, si passa all'invention test con l'elemento terra. Chef Terry Giacomello alla guida: mettere insieme gli ingredienti alla prova, senza esclusioni di colpi. Secondo me Aquila tante cose le ha cucinate per depistare Federica dietro. Il momento dell'assaggio e non è facile, on tanto di citazione. "Vuoi che muoro?" Jabari vince, Valeria perde. Devi abbandonare per sempre questa cucina. Si parte per il lago di Iseo. L’Agone è la protagonista e gli aspiranti chef divisi in due brigate hanno il compito di conquistare il palato degli esperti pescatori, la brigata rossa trionfa. La blu finisce al pressure test. Monir si salva, gli altri giocano in coppia, la carne sui fornelli. Cristiano si deve togliere il grembiule. devi abbandonarla per assemblare la cucina di Master Chef.